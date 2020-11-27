

عمّان 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

أحبط الجيش الأردني اليوم محاولة تسلل لعدد من الأشخاص وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية .

وقال الجيش في بيان : إنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود وتراجع باقي المتسليين باتجاه الأراضي السورية، وأنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط 1942 كف حشيش، و 19500 حبة كبتاجون، وعبوة صغيرة من مادة كرستال المخدرة.

// انتهى//

17:54ت م

0086





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجيش الأردني يقتل ويصيب متسللين من الأراضي السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.