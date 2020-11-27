السعودية اليوم / جيش الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من جنين بينهم أسرى محررين



جنين 12ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة أسرى محررين وشابا فسطينيا من محافظة جنين.

ونقلت مصادر محلية عن منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: الأسير المحرر عبد الجبار محمد أحمد جرار، والأسير المحرر محمد عمر مصطفى شهاب، وكلاهما من مدينة جنين، والأسير المحرر إبراهيم طاهر محمد نواهضة من بلدة اليامون، والأسير المحرر سامر مصطفى جرادات من بلدة السيلة الحارثية، والشاب مهند زكارنة من بلدة دير غزالة، بعد مداهمة منازلهم .

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17:53ت م

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