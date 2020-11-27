السعودية اليوم / كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل تقيم المعرض العلمي الأول في التربية الخاصة عن بُعد



الجبيل 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

أقامت كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل ممثلة في وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي أمس عن بُعد المعرض العلمي الأول في التربية الخاصة لطالبات ماجستير صعوبات التعلم.

وأوضحت عميدة كلية العلوم والدراسات الإنسانية الدكتورة دلال الشنقيطي أن المعرض يهدف إلى نشر الإنتاج البحثي والعلمي وتبادل الخبرات بين المتعلمين والباحثين من مختلف المجالات، وتعزيز التواصل بين الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة.

بدورها أشارت رئيسة قسم التربية الخاصة الدكتورة أفنان الملا إلى أن المعرض سلط الضوء على المشاريع البحثية لطالبات درجة ماجستير التربية الخاصة وعرض أبحاثهن إلكترونيا، الأمر الذي يمكّن أعضاء الهيئة التعليمية وطلاب الدراسات العليا والمختصين والمهتمين في البحث العلمي من الاطلاع على إنجازات الطالبات البحثية.

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17:52ت م

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