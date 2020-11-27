2020-11-27

فيديو.. أمطار غزيرة على حفر الباطن والفرصة مستمرة حتى الـ3 فجرًا

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

هطلت، مساء اليوم الجمعة، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة حفر الباطن ومدينة الملك خالد العسكرية والمراكز والقرى التابعة للمحافظة، وجرى معها عدد من الشعاب والأودية الصغيرة.

وأصدرت هيئة الأرصاد تنبيهًا باستمرار الأمطار حتى الساعة الثالثة من فجر يوم السبت، ويصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.



