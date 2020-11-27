آخر التحديثات الجوية: حالة سقيا مستمرة حتى الأحد

2020-11-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مركز طقس العرب استمرار حالة سقيا خلال الساعات المقبلة على مناطق واسعة من المملكة.

وتشير خرائط التوقعات الجوية بحسب المركز إلى تزايد شدة ورقعة السحب الرعدية على السواحل الجنوبية الغربية ونواحي الليث امتدادًا إلى سواحل القنفذة وسواحل أبها وبشكل يومي مع ساعات صباح الغد، حيث تزداد التخريجات البحرية والتي تترافق مع تشكل السحب الرعدية الماطرة الغزيرة أحيانًا.

تأثيرات حالة سقيا ممتدة:

كما توقع المركز أن تمتد تأثيرات حالة سقيا مع ساعات النهار نحو المرتفعات الجبلية من عسير والباحة والطائف ومرتفعات جازان وأجزاء من منطقة مكة المكرمة كذلك.

وتترافق هذه الظواهر مع نشاط لافت في الرياح السطحية، لاسيما على الأجزاء الجبلية العالية، وتسود أجواء غائمة بوجه عام ولطيفة نهارًا، بينما تصبح أكثر برودة مع ساعات الليل والفجر في مختلف المناطق، كما يُنبه من تشكل السيول بسبب غزارة الهطول وجريان الأودية والشعاب.

توقعات حالة سقيا يوم الأحد:

وقال المركز في أحدث تقاريره: إنه رغم التوقعات الجوية التي تفيد بتراجع شدة السحب الرعدية على المناطق الجنوبية الغربية، إلا أن فرص الهطولات المطرية تبقى مُستمرة خلال يوم الأحد بحيث تتكاثف السحب مع ساعات الصباح وبشكل أكبر خلال هذا اليوم على سواحل عسير وجازان بما فيها جزيرة فرسان تمتد مع ساعات النهار نحو المرتفعات الجبلية والمدن الرئيسية منها مثل الباحة وأبها وجازا.

ويتوقع كذلك جريان معظم الأودية والشعاب في تلك المناطق، لاسيما مع توقعات ديمومة الأمطار خلال معظم فترات يوم الأحد بمشيئة الله.



