الجواد الزحزاح يتوج بـ كأس الوفاء للفروسية

2020-11-27

متابعات الخليج 365 - واس

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم, حفل السباق الواحد والثلاثين للنادي في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية لتسليم كأس الأمير محمد بن سعود الكبير ” كأس الوفاء ” في نسخته السادسة والعشرين.

ولدى وصول سموه ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وأمين عام هيئة الفروسية عادل بن عبدالله المزروع.

وفور وصول سمو أمير منطقة الرياض عزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط العاشر على كأس الأمير محـــمد بن سعــــود الكبير مسافة 2000 متر لإنتاج المحلي لجميع الدرجات الفئة الثانية من عمر أربع سنوات فأكثر، وجائزته (500)ألف ريال، وتمكن الجواد “الزحزاح ” لإسطبل أبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي من تحقيق المركز الأول.

وعقب نهاية الشوط سلم سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الكأس للمشرف على الإسطبل هاشم بن فيصل العبدلي.

حضر السباق صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير وعدد من أصحاب السمو الأمراء.



