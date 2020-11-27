- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نظمت لجنة تنمية الأفلاج ممثلة في فريق بناء التطوعي برنامجًا تدريبيًّا لجهات القطاع الثالث عن صناعة المبادرات.
وتفصيلًا: أوضح المشرف على فريق بناء التطوعي بدر الردعان أن البرنامج التدريبي الذي تم تنظيمه بلجنة تنمية الأفلاج لجهات القطاع الثالث، يهدف إلى تمكين مسؤولي الجهات في إعداد وتصميم مبادرة تطوعية تناسب احتياج المجتمع.
وأضاف: فريق بناء التطوعي استطاع منذ تأسيسه تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية والتطوعية، وشارك الجهات الحكومية في العديد من الفعاليات.
يذكر أن لجنة تنمية الأفلاج بكياناتها المتعدّدة تضمّ أكثر من 300 متطوع ومتطوعة، وتنفذ الكثير من المبادرات الاجتماعية والخدمية والتطوعية.
تنمية الأفلاج الأفلاج
27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442 09:45 PM
يهدف إلى تمكين مسؤولي الجهات من إعداد مبادرة تناسب احتياج المجتمع"تنمية الأفلاج" تنظم البرنامج التدريبي "صناعة المبادرات" للقطاع الثالث
نظمت لجنة تنمية الأفلاج ممثلة في فريق بناء التطوعي برنامجًا تدريبيًّا لجهات القطاع الثالث عن صناعة المبادرات.
وتفصيلًا: أوضح المشرف على فريق بناء التطوعي بدر الردعان أن البرنامج التدريبي الذي تم تنظيمه بلجنة تنمية الأفلاج لجهات القطاع الثالث، يهدف إلى تمكين مسؤولي الجهات في إعداد وتصميم مبادرة تطوعية تناسب احتياج المجتمع.
وأضاف: فريق بناء التطوعي استطاع منذ تأسيسه تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية والتطوعية، وشارك الجهات الحكومية في العديد من الفعاليات.
يذكر أن لجنة تنمية الأفلاج بكياناتها المتعدّدة تضمّ أكثر من 300 متطوع ومتطوعة، وتنفذ الكثير من المبادرات الاجتماعية والخدمية والتطوعية.
، "تنمية الأفلاج" تنظم البرنامج التدريبي "صناعة المبادرات" للقطاع الثالث ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تنمية الأفلاج" تنظم البرنامج التدريبي "صناعة المبادرات" للقطاع الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.