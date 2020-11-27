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تغلب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على ضيفه القادسية بنتيجة هدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أنهى الاتحاد الشوط الأول بهدف لصالحه عن طريق لاعبه جاري رودريجيز عند الدقيقة الثامنة عشرة من كرة داخل منطقة الجزاء.
وفي الشوط الثاني استمر السجال بين الفريقين، فيما لم يتمكن لاعبو القادسية من إدراك التعادل أمام الاتحاد الذي حافظ على تقدمه؛ ليُنهي هذا اللقاء ويحصد النقاط الثلاث لصالحه.
وبتلك النتيجة قفز الاتحاد للمركز السادس بـ 9 نقاط، وبقي القادسية في المركز العاشر بـ 7 نقاط.
الاتحاد القادسية الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442 09:50 PM
في دوري كأس الأمير محمد بن سلمانالاتحاد (ينتفض).. أسقط القادسية وقفز للمركز السادس
تغلب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على ضيفه القادسية بنتيجة هدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أنهى الاتحاد الشوط الأول بهدف لصالحه عن طريق لاعبه جاري رودريجيز عند الدقيقة الثامنة عشرة من كرة داخل منطقة الجزاء.
وفي الشوط الثاني استمر السجال بين الفريقين، فيما لم يتمكن لاعبو القادسية من إدراك التعادل أمام الاتحاد الذي حافظ على تقدمه؛ ليُنهي هذا اللقاء ويحصد النقاط الثلاث لصالحه.
وبتلك النتيجة قفز الاتحاد للمركز السادس بـ 9 نقاط، وبقي القادسية في المركز العاشر بـ 7 نقاط.
، الاتحاد (ينتفض).. أسقط القادسية وقفز للمركز السادس ،
المصدر : الخليج 365
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