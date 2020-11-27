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باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، مساء اليوم، بلاغًا من مواطن أثناء التنزه، وعند مروره بالمشاعر المقدسة عثر على شنطة كبيرة الحجم ملقاة على الأرض، واشتبه فيها، وعند التحقق مما بداخلها عثر على امرأة متوفاة.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365" بأن الأدلة الجنائية والجهات المختصة والطبيب الشرعي بشرطة العاصمة المقدسة، انتقلت لموقع البلاغ للكشف عن الحالة، فيما فتحت شرطة العزيزية تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب الوفاة وكشف ملابساتها بحكم الاختصاص.الجهات الأمنية مكة المكرمة
27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442 09:40 PM
شرطة العزيزية فتحت تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب الوفاة وكشف ملابساتهاالجهات الأمنية بمكة تباشر العثور على امرأة متوفّاة داخل شنطة كبيرة
باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، مساء اليوم، بلاغًا من مواطن أثناء التنزه، وعند مروره بالمشاعر المقدسة عثر على شنطة كبيرة الحجم ملقاة على الأرض، واشتبه فيها، وعند التحقق مما بداخلها عثر على امرأة متوفاة.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365" بأن الأدلة الجنائية والجهات المختصة والطبيب الشرعي بشرطة العاصمة المقدسة، انتقلت لموقع البلاغ للكشف عن الحالة، فيما فتحت شرطة العزيزية تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب الوفاة وكشف ملابساتها بحكم الاختصاص.
، الجهات الأمنية بمكة تباشر العثور على امرأة متوفّاة داخل شنطة كبيرة ،
المصدر : الخليج 365
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