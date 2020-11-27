- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
في مبادرةٍ إنسانية لقيت الشكر والتقدير، قام مركز صحي غرب الحوية بالطائف بتجهيز موقف خاص لذوي الإعاقة للتسهيل عليهم.
وفي التفاصيل، قال لـ "الخليج 365" سراج الحميدان المتحدث الرسمي لصحة الطائف: المركز وضع أمام الموقف لوحة كتب فيها : "عزيزي مراجع المركز إذا كنت من ذوي الاحتياجات الخاصة الرجاء التوجه لإدارة المركز لتقديم الخدمة لك مباشرة" عبر عيادتي الأسنان وطب الأسرة والتي تم وضعها بالدور الأرضي للتسهيل عليهم، وتقديم الخدمة بأسرع وقت.
يأتي إطلاق تلك المبادرة من مركز صحي غرب الحوية لذوي الإعاقة بتوجيه من مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، ومساعده للصحة العامة خالد الثبيتي، وبقيادة مدير المركز أيمن الشربي، حيث كان شعارها "لأنهم فئة غالية علينا"، ولتقديم الخدمة لهم على الوجه المطلوب.صحة الطائف
27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442 09:06 PM
بتوجيه من مدير صحة الطائف لتقديم الخدمات لهم على الوجه المطلوب"لأنهم فئة غالية علينا"..عيادات خاصة لذوي الإعاقة بـ"صحي غرب الحوية"
في مبادرةٍ إنسانية لقيت الشكر والتقدير، قام مركز صحي غرب الحوية بالطائف بتجهيز موقف خاص لذوي الإعاقة للتسهيل عليهم.
وفي التفاصيل، قال لـ "الخليج 365" سراج الحميدان المتحدث الرسمي لصحة الطائف: المركز وضع أمام الموقف لوحة كتب فيها : "عزيزي مراجع المركز إذا كنت من ذوي الاحتياجات الخاصة الرجاء التوجه لإدارة المركز لتقديم الخدمة لك مباشرة" عبر عيادتي الأسنان وطب الأسرة والتي تم وضعها بالدور الأرضي للتسهيل عليهم، وتقديم الخدمة بأسرع وقت.
يأتي إطلاق تلك المبادرة من مركز صحي غرب الحوية لذوي الإعاقة بتوجيه من مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، ومساعده للصحة العامة خالد الثبيتي، وبقيادة مدير المركز أيمن الشربي، حيث كان شعارها "لأنهم فئة غالية علينا"، ولتقديم الخدمة لهم على الوجه المطلوب.
، "لأنهم فئة غالية علينا"..عيادات خاصة لذوي الإعاقة بـ"صحي غرب الحوية" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "لأنهم فئة غالية علينا"..عيادات خاصة لذوي الإعاقة بـ"صحي غرب الحوية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.