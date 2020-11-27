شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الأحوال المدنية بشأن طريقة تسجيل المواليد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، طريقة استقبال طلبات تسجيل المواليد، مبينة أنها تتم إلكترونيًا عبر منصة أبشر.
وقالت الأحوال المدنية أن إضافة المولود تتم عن طريق “أبشر” الخاص بالأب، وبإمكانها حجز موعد ومراجعة المكتب.
جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب الأحوال المدنية عن كيفية إضافة مولود عبر أبشر.
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