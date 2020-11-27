بالفيديو .. البرق يخترق سحابة مهيبة تغطي سماء الخرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): سادت سحابة مهيبة سماء محافظة الخرمة في مشهد مهيب مساء اليوم، الجمعة. سادت سحابة مهيبة سماء محافظة الخرمة في مشهد مهيب مساء اليوم، الجمعة. وأظهرت مقاطع فيديو متداولها البرق وهو يخترق السحابة لتُنير سماء المحافظة. يذكر أن الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة نبهت بهطول أمطار وتساقط برد، متوقعة استمرار تلك الأجواء حتى الساعة العاشرة مساءً.

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