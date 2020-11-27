شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حبات البرد تكسو الأرض في غرب القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):شهد غرب منطقة القصيم، اليوم الجمعة، تساقط البرد في بعض أجزائها.
وأظهر مقطع فيديو متداول حبات البرد وهي تكسو الأرض في منظر جمالي، كما أظهر المقطع عدداً من الإبل وهي تسير فوق البرد، بينما تزينت السماء بتشكيلات سحابية.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت بسقوط برد على بعض محافظات القصيم حتى الساعة الثامنة مساءً.
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