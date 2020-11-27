شكرا لمتابعة خبر عن السيول تجتاح طريق الحسو ثرب بمحافظة مهد الذهب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): شهدت محافظة مهد الذهب خلال الساعات الماضية أمطار غزيرة تسببت في جريان السيول. شهدت محافظة مهد الذهب خلال الساعات الماضية أمطار غزيرة تسببت في جريان السيول. وأظهر مقطع فيديو السيول وهي تغزو طريق الحسو ثرب، فيما عمد أحد مرتادي الطريق لتصوير الحدث. يذكر أن الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة نبهت في وقت سابق بهطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة حتى يوم الأحد المقبل.

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