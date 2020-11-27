شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غداً على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت على المملكة.

وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان ،عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها كذلك مناطق القصيم ، حائل، الحدود الشمالية و أجزاء من مناطق الرياض ،الشرقية و تبوك .

وأوضح التقرير أن الرياح السطحية تكون على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج متر إلى متر ين

حالة البحر .

وأضاف التقرير أن تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة. ويرتفع الموج متر إلى متر ونصف،وحالة البحر متوسط الموج.