شكرا لمتابعة خبر عن كشف تفاصيل جديدة حول مقتل 4 أفراد على يد قريبهم في القنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرّمة، من القبض على المواطن الذى قتل 4 أفراد من أقاربه في محافظة القنفذة.

وكانت المحافظة، وفقا لـ"سبق"، قد شهدت قيام رجل بإطلاق النار على ابن عمه الذى كان يعمل كحارس في مدرسة بنات، وبعدها ذهب لمنزل شقيقاته وأطلق الرصاص عليهن أمام أطفالهن، ثم اختتم جريمته بالتوجه إلى منزل بنت عمه المسنة وقتلها.

وبادر الجاني بالهروب إلى جهة غير معلومة، إلا أن قوات الأمن تمكنت من إيجاده وإلقاء القبض عليه بقرية الشاقة جنوبي محافظة الليث.