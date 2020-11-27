بالفيديو.. أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في القنفذة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): هطلت أمطار غزيرة،اليوم الجمعة في جنوب محافظة القنفذة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم. هطلت أمطار غزيرة،اليوم الجمعة في جنوب محافظة القنفذة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم. وأظهر مقطع فيديو لحظة هطول الأمطار الغزيرة التى تحولت إلى سيول فى جنوب محافظة القنفذة، مما تسببت في جرف العديد من المركبات. كانت المديرية العامة للدفاع المدني قد دعت إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من التعرض إلى موجة من الأمطار بين الشديدة والمتوسطة.

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