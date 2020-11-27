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تداول المغردون في وسائل التواصل الإجتماعي صورة لمواطنين حيث تعود الصورة قبل ٤٠ عام و صورة أخرى بعد ٤٠ عام ليظهر الفرق بين الصورتين و اختلاف أشكالهم طيلة هذه السنين نسأل لهم الله دوام الصحة والعافية.





كانت هذه تفاصيل خبر صورتين لمواطنين و الفرق بينهما ٤٠ عام .. شاهد الفرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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