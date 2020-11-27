فيديوجراف.. «الدفاع المدني» يحذر من هذه السلوكيات خلال جريان الأودية

حفاظًا على سلامتكم
جدَّدت المديرية العامة للدفاع المدني، التحذير من الاقتراب من الأودية الجارية أو محاولة تجاوزها.
وعبر «فيديوجراف» على حسابها الرسمي، قالت المديرية: «لسلامتك.. أثناء جريان الأودية لا تجازف بحياتك في الاقتراب منها أو محاولة تجاوزها».
وفي السياق ذاته، دعت المديرية إلى «توخي الحيطة والحذر، وتجنُّب الاقتراب من تجمُّعات السيول أثناء هطول الأمطار، بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من تعرض لموجة من الأمطار بين الشديدة والمتوسطة».
وأهابت المديرية بالجميع «توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية أو التنزه بجوار المستنقعات المائية والحذر من السيول المنقولة»، مؤكدةً أهمية «الالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي».
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