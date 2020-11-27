بالأرقام.. الرياض وجدة تتصدران إصابات كورونا الجديدة بالمملكة

تصدَّرت الرياض قائمة المدن السعودية من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 70 إصابة جديدة، تلتها جدة بـ28 حالة، ثم ينبع 18 حالة، فالمدينة المنورة 17 حالة. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت مكة المكرمة والظهران في المرتبة التالية بـ14حالة، ثم الدمام 8، وكل من (تبوك وحائل والهفوف والعيص) 6 إصابات جديدة، وكل من (بريدة والطائف ونجران) 5 إصابات جديدة، ثم مدن (العارضة وأبها وعنيزة والجبيل والقطيف وبقيق ووادي الدواسر) 4 حالات، وكل من (مهد الذهب وظهران الجنوب والعقيق وحقل والمبرز) 3 إصابات جديدة.

وسجلت كل من(رفائع الجمش وعرعر وخميس مشيط والمجمعة والدلم وبيشة ومحايل والخرمة والقريات والبدائع والليث وبني حسن وأضم) إصابتين جديدتين في كل منها.

وأخيرًا جاءت كل من (بدر الجنوب وسكاكا والباحة وعفيف والخبر ومليجة والكامل وضرما وحوطة بني تميم وخيبر وشرورة والقنفذة وبلجرشي وتمياء وضبا ورفحا وحفر الباطن والقويعية والمذنب والبكيرية والنعيرية ووادي الفرع ورجال ألمع وقريى العليا وبللسمر) بواقع حالة إصابة واحدة في كل منها.

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