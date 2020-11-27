«الأرصاد» تنبه إلى هطول أمطار رعدية على حائل حتى صباح السبت

أصدر «المركز الوطني للأرصاد»، اليوم الجمعة، تنبيهًا بشأن سقوط أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على بعض محافظات ومراكز منطقة حائل؛ وذلك حتى الحادية من صباح السبت.

وفي إنذار متقدم، أفاد المركز بأن هذه الأحوال الجوية تشهدها مراكز ومحافظات (الحائط - السليمي - الشملي - الشنان - الغزالة - بقعاء - حائل – موقق) بجانب بعض المواقع الأخرى.

وحذر المركز، من تدني مدى الرؤية خلال تلك الحالة الجوية التي بدأت من السابعة صباح الجمعة وتستمر حتى الحادية من صباح السبت.

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