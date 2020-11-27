«الهلال الأحمر» تستعد للحالة المطرية بـ8 فرق إسعاف إضافية في منطقة الرياض

قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض محمد الجلاجل، إن الهيئة رفعت جاهزيتها الإسعافية خلال هذه الأيام في منطقة الرياض استعدادًا لهطول الأمطار المتوقع بالمنطقة.

وأكد الجلاجل أن الهيئة دعمت المراكز القريبة من الأودية وأماكن المتنزهين بمزيد فرق الإسعاف في حالة حدوث أي حالة طارئة، لا قدر الله.

كما أكد أن الهيئة وضعت ٧ فرق إسعاف إضافية في حالة الجاهزية لتدعيم أي حدث خلال الحالة المطرية بالمنطقة، بالإضافة إلى تمركز فرق إسعاف في منتزه الثمامة البري.

ونوه الجلاجل بضرورة أخذ الحذر والحيطة للمتنزهين، خصوصًا مرضى الربو، والتأكد من أخذ أدويتهم معهم، وعليهم الخروج بصحبة ذويهم من الأصحاء؛ وذلك لطلب خدمة الإسعاف في حالة حدوث أي مكروه، لا قدر الله.

يشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر تُقدم خدماتها على مستوى المنطقة من خلال ١١٠ مراكز إسعاف، وأن خطط الدعم مستمرة في حال الاحتياج للمزيد من فرق الإسعاف.