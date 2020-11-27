أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء منطقة القصيم

جعلها الله سقيا خير وبركة

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم، مساء اليوم الجمعة، شملت مدينة بريدة ومحافظات (عنيزة والبكيرية والرس والبدائع والمذنب والشماسية والخبراء ورياض الخبراء وعيون الجواء والأسياح ومراكز الربيعة والبطين والبندرية والحيسونية وأبا الورود وحنيظل والقوارة والبطين والفوارة، والعمار)، وأجزاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد. اقرأ أيضًا: الأرصاد تنبه إلى سحب وأمطار رعدية على نجران والمدينة المنورة

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