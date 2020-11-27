وزارة الصحة تعلن خريطة التعافي الجديدة من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدَّرت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 78 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، تلتها الدمام بـ65 حالة، والهفوف 33، ثم حائل 28، وجدة 20، ومكة المكرمة 18 حالة تعافٍ جديدة، حسبما أفاد تقرير وزارة الصحة، اليوم الجمعة.

وجاءت جازان في المرتبة التالية بـ17حالة، ثم المدينة المنورة 10، وأبو عريش 9، وبريدة 8، والخبر 7 والعيص 7، ثم (خميس مشيط وينبع والظهران والمبرز) 6 حالات تعافٍ في كل منها.

كما سجلت مدينتا (صفوى وصبيا) 5 حالات تعافٍ في كل منهما، تلتهما (عنيزة وصامطة وبيش) بواقع 4 حالات، ثم (خليص والعيدابي ونجران والجبيل وبقيق وأحد المسارحة ورفحا) بـ3 حالات تعافٍ في كل منها.

فيما سجلت كل من (الأسياج وعرعر والطائف والدلم وضرما والدرعية وفيفا والخرج ووادي) حالتي تعافٍ في كل منها.

وأخيرًا جاءت كل من (رفائع الجمش وعقلة الصقور والنبهانية وعفيف والمجمعة والدوادمي وطريف والزلفي وضرية وعيون الجواء ويدمة والبدائع ورياض الخبراء وحوطة بني تميم وشرورة والعلا والمزاحمية والريث ورأس تنورة) بتسجيل كل منها حالة تعافٍ واحدة.

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