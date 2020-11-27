الأمير فيصل بن فرحان يلتقي نائب وزير خارجية طاجيكستان

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، نائب وزير خارجية طاجيكستان مظفر حسينزاده، وذلك على هامش الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في النيجر حالياً تحت عنوان "متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية".

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة لاستعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.