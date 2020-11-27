500 مشارك بفعاليات شباب جازان

انطلقت فعاليات شباب جازان الشبابية والرياضية بكورنيش جازان الشمالي، والتي ينظمها مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة، تحت إشراف وكالة شؤون الشباب، والهيئات الشبابية بوزارة الرياضة، بحضور مدير مكتب جازان إبراهيم الرياني، ونائبه عقيل صعابي، وتستمر لمدة 3 أيام. وشارك 500 شاب وفتاة وطفل بالفعاليات المنفذة، والتي اشتملت على 8 فعاليات متنوعة متمثلة في: الشطرنج، والكيرم، والفنون التشكيلية، وتحدي سجل هدفك، ومهارات تصوير كرت السلة، وتحدي رفع الأثقال في الهواء الطلق، وتحدي رفعة الصدر، ومسابقات متنوعة بالمسرح المفتوح، وشهدت الفعاليات حضورا وتفاعلا كبيرا من مرتادي الكورنيش، وتحديات بين الشباب والفتيات، وتوزيع الهدايا والجوائز على المشاركين والفائزين، وسط تنظيم مميز للفعاليات. وأكد مساعد مدير مكتب وزارة الرياضة بجازان عقيل صعابي، أن فعاليات شباب جازان شملت العديد من البرامج الرياضية، والمسابقات المتنوعة، بمشاركة نحو 500 مشارك ومشاركة، وتستهدف جميع شرائح المجتمع، مشيرا إلى أنها تهدف إلى إتاحة الفرصة للحاضرين والزوار بممارسة الأنشطة، والترفيه الرياضي، وخلق أجواء رياضية ممتعة، ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية، وتعزيز روح المنافسة، وزيادة الممارسين للرياضة، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.



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