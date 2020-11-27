500 مشارك بفعاليات شباب جازان

وأكد مساعد مدير مكتب وزارة الرياضة بجازان عقيل صعابي، أن فعاليات شباب جازان شملت العديد من البرامج الرياضية، والمسابقات المتنوعة، بمشاركة نحو 500 مشارك ومشاركة، وتستهدف جميع شرائح المجتمع، مشيرا إلى أنها تهدف إلى إتاحة الفرصة للحاضرين والزوار بممارسة الأنشطة، والترفيه الرياضي، وخلق أجواء رياضية ممتعة، ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية، وتعزيز روح المنافسة، وزيادة الممارسين للرياضة، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.
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