التقى الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر الرئاسة في العاصمة التونسية اليوم بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد العلي لتوديعه بمناسبة انتهاء مدة عمله. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية و تونس وما شهدته من تطور ودعم في عدة مجالات . ومنح الرئيس التونسي السفير العلي الصنف الأول من وسام الجمهورية التونسية تقديرا لما قام به من جهد في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين .



كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي يلتقي بسفير المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.