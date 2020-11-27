ارتفاع إصابات فلسطين وإغلاق شامل بالضفة

سجلت إصابات فيروس كورونا في في فلسطين ارتفاعا جديدا، في وقت بدأ فيه الإغلاق الشامل 48 ساعة بالضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الجمعة، إنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 9 وفيات و1936 إصابة جديدة بالفيروس و719 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت أن نسبة التعافي من «كورونا» بلغت 79.4%، بينما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.7%، والوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، غسان نمر، إن الإغلاق سيستمر حتى صباح الأحد المقبل، وذلك ضمن خطة الحكومة الفلسطينية لمواجهة «كورونا» الذي سجل أعلى معدلات إصابة بين المواطنين خلال الأسبوع الحالي.

و يشمل الإغلاق جميع مناحي الحياة باستثناء المخابز والصيدليات، وستمنع الحركة في الشوارع إلا للضرورة القصوى، حيث ستسير دوريات مشتركة للأجهزة الأمنية في شوارع المدن، بالإضافة إلى وضع حواجز على مداخل بعض المدن.