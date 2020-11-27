وأضاف «الجلاجل» أن الهيئة وضعت 7 فرق إسعافية إضافية في حالة الجاهزية، لدعم أي حدث خلال الحالة المطرية بالمنطقة، بالإضافة لتمركز فرق إسعافية في منتزه الثمامة البري.
و نوه متحدث الهلال الأحمر السعودي في الرياض بأخذ المتنزهين الحذر والحيطة، خصوصا مرضى الربو، والتأكد من أخذ أدويتهم معهم، وعليهم الخروج بصحبة ذويهم من الأصحاء، وذلك لطلب الخدمة الإسعافية في حالة حدوث أي مكروه.
يذكر أن هيئة الهلال الأحمر تقدم خدماتها على مستوى المنطقة من خلال 110 مراكز إسعافية، وخطط الدعم مستمرة في حالة الاحتياج للمزيد من الفرق الإسعافية.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 فرق إسعاف إضافية استعدادا للحالة المطرية في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.