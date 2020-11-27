شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة لاستعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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