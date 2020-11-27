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2020-11-27 المرور يوجه 6 نصائح للقيادة الآمنة في الضباب متابعات الخليج 365 - الرياض وجه المرور السعودي عددًا من النصائح للقيادة الآمنة في أوقات الضباب والتقلبات الجوية. وقال المرور: إنه للقيادة بشكل آمن في الضباب يجب اتباع ما يلي: استخدام أنوار الضباب في حالة توفرها بالمركبة. تجنب استخدام النور العالي تمامًا. تخفيف السرعة. تجنب تغيير المسار إلا في حالة الضرورة. عدم التوقف بشكل مفاجئ. عند تعذر القيادة أوقف مركبتك خارج الطريق واستخدم أنوار التنبيه. وكان المرور السعودي أعلن- قبل قليل- أنه نظرًا للأحوال الجوية المتقلبة في محافظة الطائف (مركز الهدا)؛ فقد تم إغلاق طريق الهدا المؤدي إلى مكة المكرمة (كرا) احترازيًّا بسبب كثافة الضباب.



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