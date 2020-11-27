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مزاد علني في الجمارك السعودية لبيع بضائع منوعة
بعد غدٍ بجمرك ميناء الملك عبدالعزيز
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الجمارك السعودية عن إقامة مزاد علني في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز لبيع بضائع منوّعة، وفقًا لنظام الجمارك الموحد.
وأضافت أن المزاد سيقام بعد غد الأحد، في تمام العاشرة صباحًا بجمرك ميناء الملك عبدالعزيز، مشترطة على المتقدم في المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز.
وأوضحت أنه يشترط إخراج البضائع من الجمرك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد ودفع كامل القيمة بشيك مصدق باسم مدير عام الجمرك أو إيداعها في حساب الجمرك، بالإضافة لدفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع.
ولفتت إلى أنه يجب على المشتري إخراج البضاعة المبيعة خلال 5 أيام للبضائع برسم الوارد، و20 يومًا للبضائع برسم الصادر، وسيتم سحب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى، مشددة على ضرورة الالتزام بالاحترازات لمواجهة جائحة كورونا حسب توجيهات وزارة الصحة.
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