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2020-11-27 العنف الأسري : تصوير الآخرين وتداول صورهم من التنمر الإلكتروني متابعات الخليج 365 - الرياض أكد مركز بلاغات العنف الأسري أن تصوير الآخرين ونشر الصور على مواقع التواصل يعد من قبيل التنمر والعنف. وقال المركز عبر تويتر: إن تصوير الأشخاص دون رغبة منهم ونشر الصور على مواقع التواصل، أحد أنواع العنف، والتنمر الإلكتروني، وهو شكل من أشكال الإساءة النفسية التي نص عليها نظام حماية الطفل في مادته الثانية.



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