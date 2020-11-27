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2020-11-27 شاهد.. جريان سيل من البرد جنوب غرب القصيم متابعات الخليج 365 - الرياض هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، سالت على إثرها الأودية والشعاب، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لأمطار متوقعة ضمن الحالة المطرية سقيا التي تشهدها المملكة. وأظهر مقطع فيديو جريان سيل من البرد جنوب غرب عقلة الصقور غربي القصيم اليوم الجمعة. وشملت الأمطار مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والبكيرية والرس والبدائع والمذنب والشماسية والخبراء ورياض الخبراء وعيون الجواء والأسياح ومراكز الربيعة وأبا الورود وحنيظل والقوارة والبطين والفوارة، وأجزاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.



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