إصابة واحدة بحادث انقلاب في عقبة ضلع والحركة المرورية تتعطل

2020-11-27

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها

باشر الهلال الأحمر والدفاع المدني والمرور، مساء اليوم الجمعة، حادث انقلاب لمركبة صغيرة على أحد المنعطفات الخطيرة بطريق عقبة ضلع نزولًا؛ مما أدى إلى إصابة قائدها بإصابات متوسطة، وتم إسعاف المصاب ونقله إلى المستشفى.

وتعود الأسباب إلى انزلاق عجلات المركبة في المنعطف نتيجة الأمطار؛ مما أدى إلى اختلال توازنها وانقلابها بجانب الطريق غير المزدوج.

وتسبب هذا الحادث في حدوث شلل للحركة المرورية مكث قرابة الساعة ليتم فك التزاحم من قبل المرور وعودة الحركة الطبيعية لسير المركبات على الطريق.



