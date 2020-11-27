فيديو وصور .. شلالات وسيول عقبة ضلع عقب أمطار أبها

2020-11-27

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها

هطلت مساء اليوم الجمعة أمطار غزيرة على أعالي جبال عقبة ضلع، مخلفةً شلالات من المياه وجريان للأودية والشعاب، ومنها وادي عقبة ضلع السفلي.

وهرع المتنزهون من المواطنين وعائلاتهم لمشاهدة والاستمتاع بتلك الشلالات الطبيعية الخلابة المنحدرة من أعالي الجبال ومشاهدة جريان السيول بالأودية.

وتشهد المنطقة خلال هذه الأيام تقلبات جوية في الطقس أدت إلى هطول أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على عدة محافظات بمنطقة عسير، وهناك توقعات بهطول مزيد من الأمطار.

وبحسب موقع المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم الجمعة 12/ 04/ 1442هـ، من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على مناطق القصيم، حائل، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.



