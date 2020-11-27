تنويه هام من مؤسسة التقاعد السعودية بشأن المعاش المبكر

ناشدت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية، جميع المستفيدين وأصحاب المعاشات، من ضرورة التواصل والحصول على خدماتها إلكترونيًا من خلال المواقع الرسمية الخاصة بها، كذلك الحصول على المعلومات من البيانات الرسمية فقط، مؤكدة أنها أصدرت تطبيقا إلكترونيًا خاص بالجوالات المختلفة للحصول على الخدمات المختلفة، داعية عملاءها إلى المسارعة بتحديث التطبيق للاستفادة من خصائصه المميزة.

تطبيق التقاعد للهواتف الذكية

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، بأن خدمات تطبيق التقاعد، تشمل إمكانية استعراض أخبار وفعاليات المؤسسة وإصداراتها بشكل آني ومباشر، إضافة إلى سهولة التواصل بخدمة العناية بالعملاء، مع خاصية تفعيل الإشعارات، وفق المؤسسة العامة للتقاعد، ويمكن تحميله من خلال:

خدمات تطبيق مؤسسة التقاعد

كما أشارت المؤسسة العامة للتقاعد أن التطبيق يتيح تنفيذ أكثر من 20 خدمة إلكترونية من بينها خدمة إصدار البطاقات التقاعدية الإلكترونية، ومتابعة الطلبات، وحجز موعد، واستخراج بطاقة مستفيد من متقاعد، والتعريف بالمعاش الفوري، وإصدار البطاقة التعريفية، كما يمكن من خلاله الاستعلام عن مبالغ وموعد صرف المعاشات.