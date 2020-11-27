شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال»: إضافة المولود عبر «أبشر» الخاص بالأب.. وليس الأم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن استقبال طلبات تسجيل المواليد إلكترونياً يتم عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر».

وأفادت بأنه يمكن للمواطنين عبر هذه الخدمة طلب تسجيل المولود وإصدار شهادة ميلاده، وسجل الأسرة وطلب إيصالهما إلى مقر إقامته في المملكة عبر عنوانه الوطني من خلال مؤسسة البريد السعودي دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

وتفاعلت «الأحوال المدنية» مع مغردة أشارت إلى أنها لم تستطع إضافة مولودها عبر «أبشر»، متسائلة عن كيفية الإضافة، ليأتي الرد من «الأحوال المدنية» بأن إضافة المولود تتم عن طريق «أبشر» الخاص بالأب، وبإمكانها حجز موعد ومراجعة المكتب.