شكرا لقرائتكم خبر عن «إحكام»: لا يشترط تسوير الأرض عند التقديم للتملك والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة أنه لا يشترط تسوير الأرض عند التقدم بطلب التملك.
وبينت الهيئة أنه لا يشترط ذلك عند التقدم إلى اللجان والذي سيكون متاحاً بتاريخ الخامس من شهر جمادى الأولى القادم مع ضرورة إرفاق كافة المستندات الداعمة لطلب المتقدم.
يذكر أن لجان النظر في تملك العقارات تضم في عضويتها ممثلين لوزارات الداخلية والعدل والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، والمالية وسوف تستقبل الطلبات لمدة عام واحد فقط عبر المنصة الإلكترونية التي سيتم إطلاقها مع بدء التقديم.
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