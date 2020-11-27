بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل مساعداته الإنسانية في اليمن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020م، 650 حقيبة شتوية للنازحين في مخيمي بن معيلي ومفرق حريب بمحافظة الجوف اليمنية، تشتمل على 1300 جاكت كبير، و1300 جاكت صغير، و1300 بلوفر كبير، و1300 بلوفر صغير، و1300 بطانية كبيرة، و1300 بطانية صغيرة، استفاد منها 650 أسرة.



كما وزع المركز 550 حقيبة شتوية للنازحين من نهم والخانق إلى مخيم السويداء بمحافظة مأرب، تشتمل على 1,100 سترة كبيرة، و1,100 سترة صغيرة، و 1,100 بلوفر كبير، و1,100 بلوفر صغير، و1,100 بطانية كبيرة، و1,100 بطانية صغيرة، بالإضافة لـ1,000 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في المحافظة استفاد منها 1,000 أسرة.

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مهارتي بيدي – 2؛ لتحسين سبل العيش للأيتام ومعيلات الأسر في محافظة مأرب.

وفي هذا الإطار، تواصل 100 مستفيدة من معيلات الأيتام تدريباتهن في الخياطة والتطريز على مدى 60 ساعة تدريبية، تشمل الجانب النظري والعملي على الطريقة الصحيحة لأخذ المقاسات والخياطة والتفصيل والتطريز.

إلى جانب ذلك، يواصل المشروع تنفيذ دورة صيانة الجوالات التي يستفيد منها 75 شابًا وفتاة، يتلقون على مدى 160 ساعة تدريبية معارف حول مكونات وصيانة المشكلات الرئيسية للهواتف النقالة.

يُشار إلى أن مشروع مهارتي بيدي النسخة الثانية يهدف إلى إيجاد فرص اقتصادية للأيتام ومعيلات الأسر من خلال تدريب 500 مستفيد في 8 مجالات مهنية هي «الخياطة والتطريز، والكوافير، وصناعة المعجنات، والتمديدات الكهربائية، وصيانة الجوال، إلى جانب البيطرة والثروة الزراعية الحيوانية»، ينتهي بصرف منح للمتدربين لإنشاء مشاريع صغيرة لهم.

كما وزع 1,500 كرتون تمور للأسرة النازحة والمتضررة في مديرية زنجبار بمحافظة أبين، استفاد منها 1,500 أسرة.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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