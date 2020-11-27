يُقام مساء اليوم الجمعة في الجنادرية
نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، مساء اليوم الجمعة، حفل سباق الفروسية (كأس الوفاء)
ويقام السباق في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، لتسليم كأس الأمير محمد بن سعود الكبير (كأس الوفاء).
يُذكر أن الجواد (الجامي) حقق الكأس في العام الماضي. وذلك بزمن قدره دقيقتان و5 ثوان و97 جزءًا من الثانية.
اقرأ أيضا:
أمير الرياض: حديث ولي العهد يؤكد سياسة المملكة القائمة على الوضوح والشمولية
كانت هذه تفاصيل خبر «كأس الوفاء».. أمير الرياض يرعى حفل سباق الفروسية نيابة عن خادم الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.