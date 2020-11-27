«كأس الوفاء».. أمير الرياض يرعى حفل سباق الفروسية نيابة عن خادم الحرمين

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، مساء اليوم الجمعة، حفل سباق الفروسية (كأس الوفاء)

ويقام السباق في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، لتسليم كأس الأمير محمد بن سعود الكبير (كأس الوفاء).

يُذكر أن الجواد (الجامي) حقق الكأس في العام الماضي. وذلك بزمن قدره دقيقتان و5 ثوان و97 جزءًا من الثانية.

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