صور.. شاهد أغلى حقيبة يد في العالم بسعر 7 ملايين دولار

2020-11-27

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أطلقت ماركة الإكسسوارات الإيطالية الفاخرة، بواريني ميلانيسي، أغلى حقيبة يد في العالم، بسعر 7 ملايين دولار.

وستنتج الشركة ومقرها بولونيا 3 حقائب فقط من نوع Parva Mea الفخمة، والتي تتطلب 1000 ساعة من العمل لكل منها، وهي مصنوعة من جلد التمساح شبه اللامع، ومزينة بـ 10 فراشات من الذهب الأبيض، أربع منها مزينة بالماس وثلاث بالياقوت الأزرق وحجر التورمالين الباريبا النادر، ويبلغ مجموع وزنها أكثر من 130 قيراطًا، كما تحتوي على قفل مرصع بالألماس.

وتصميمها مستوحى من المحيط، وتعتزم العلامة التجارية التبرع بمبلغ مليون دولار من كل حقيبة لأهداف تتعلق بالبيئة البحرية واحترام البيئة في العموم.

وكشفت المصممة كارولينا بواريني أن اختيار الأحجار مرتبط بالبحر، موضحة: الياقوت الأزرق يمثل أعماق المحيطات، ويذكرنا التورمالين بارايبا ببحار الكاريبي غير الملوثة، ويشير الماس إلى شفافية المياه.

وتأسست الشركة الإيطالية في عام 2016 وتركز على صنع كل حقيبة حسب الطلب حصريًا للعميل، مع نقش اسمها على الجلد.

وأغلى حقيبة يد حاليًا، وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، مصنوعة على شكل قلب من الذهب عيار 18 قيراطًا ومرصعة بـ 4517 ماسة، 105 منها صفراء و 56 وردية و 4356 شفافة، وتقدر قيمتها بنحو 3 ملايين دولار، واستغرق صنعها 8800 ساعة.



