من هو أسد الله أسدي الإيراني الإرهابي الذي يحاكمه الاتحاد الأوروبي ؟

2020-11-27

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يسعى النظام الإيراني إلى التغطية والتهرب ونفي تورطه في الأنشطة الإرهابية على الأراضي الأوروبية، ومع ذلك فمن المقرر أن تبدأ محاكمة مثيرة للجدل اليوم، حيث سيحاكم دبلوماسي إيراني في بلجيكا بتهمة التآمر لتفجير مؤتمر في باريس عام 2018 حضره خمسة نواب بريطانيون ومحامي ترامب رودي جولياني، وذلك المتهم هو أسد الله أسدي.

من هو أسد الله أسدي ؟

يبلغ 48 عامًا، وهو متهم بتهريب قنبلة مصنوعة من متفجرات، أُطلق عليها اسم أم الشيطان، من طهران إلى أوروبا، في حقيبة دبلوماسية كانت معفاة من التفتيش الأمني ​​بالمطار قبل الحدث.

وقال ممثلو الادعاء إن أسد الله أسدي سلم الحقيبة بعد ذلك إلى شركائه الذين كان من المفترض أن يزرعوها في قمة عقدها قادة المعارضة الإيرانية في العاصمة الفرنسية.

وكان من بين المتحدثين في القمة كل من: النواب البريطانيين بوب بلاكمان، وماثيو أوفورد، والسير ديفيد أميس، وتيريزا فيليرز، وروجر جودسيف، بالإضافة إلى رودي جولياني، المحامي الشخصي لترامب، وعمدة نيويورك السابق، وبيل ريتشاردسون، سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة.

وأسد الله أسدي هو ضابط في وزارة المخابرات والأمن الإيراني، وهو أول سفير إيراني يواجه تهمًا بالإرهاب في أوروبا.

وقال ممثلو الادعاء إنه حمل القنبلة في رحلة عمل من طهران إلى فيينا، حيث كان سفيرًا في ذلك الوقت، وسلم المتفجرات لزوجين بلجيكيين من أصل إيراني، نسيمة نعمي، 36 عامًا، وأمير سعدوني، 40 عامًا، واستلما القنبلة بسيارة وقاداها باتجاه باريس.

ومع ذلك، أوقفت الشرطة البلجيكية السيارة واكتشفت رطلًا من متفجرات TATP، وهو نفس النوع المستخدم في تفجير مانشستر أرينا.

وقالت وحدة أبطال القنابل البلجيكية في تقريرها إن القنبلة ذات جودة احترافية، وكان من الممكن أن تتسبب في انفجار كبير وتثير الذعر والهلع بين الحشد الذي يقدر بنحو 25000 شخص.

وتم القبض على الاثنين، بينما تم اعتقال الأسدي في وقت لاحق أثناء سفره عبر ألمانيا حيث لم يكن محميًا بالحصانة الدبلوماسية، ويحاكم أيضًا مهرداد عارفاني، 57 عامًا، شاعر إيراني عاش في بلجيكا لمدة نصف عقد، وهو متهم أيضًا بالمشاركة في المؤامرة.

وجميع الأربعة متهمون بمحاولة تنفيذ هجوم إرهابي والمشاركة في نشاط جماعة إرهابية، ويواجهون أحكامًا بالسجن المؤبد في حال إدانتهم.

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هدف العملية الإرهابية

وكان الهدف المقصود اغتياله بالقنبلة هو مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ومنظمة مجاهدي خلق التي تعد الأكثر تنظيمًا بين جماعات المعارضة الإيرانية، وهي مكروهة من قبل السلطات الإيرانية.

وتدعم منظمة مجاهدي خلق موقف ترامب المتشدد تجاه إيران وتؤيد العقوبات المفروضة عليها.

وقال رجوي إن الأسدي تلقى أوامر مباشرة من الرئيس الإيراني حسن روحاني والمرشد علي خامنئي، ودعت بوجوب محاكمة قادة النظام.

وكشف محامي أسد الله أسدي أمام المحكمة، اليوم الجمعة، أن الدبلوماسي لن يمثل أمام المحكمة وسيطالب بالحصانة من المحاكمة.

وقالت السيدة فيليرز، التي تحدثت نيابة عن بريطانيا في المؤتمر، لصحيفة ذا صن البريطانية إن إرسال قنبلة إلى أوروبا في حقيبة دبلوماسية على متن رحلة تجارية هو أمر مشين، وإذا وجدت المحكمة أن هذا هو ما حدث فعلًا، فسيكون ذلك صادمًا.

أوامر من طهران

ووفقًا لوثائق قانونية من التحقيق الذي دام عامين، قالت وكالة المخابرات والأمن البلجيكية (VSSE) إن الأسدي كان يعمل بأوامر من طهران، وقالت مذكرة إلى المدعي الفيدرالي البلجيكي إن الهجوم المخطط له كان باسم إيران وبتحريض منها.

ولم يعلق مكتب المدعي العام على القضية لأن المحاكمة لم تبدأ بعد.

ووفقًا لوكالة المخابرات والأمن البلجيكية، فإن الأسدي جاسوس عمل متخفيًا في سفارة إيران في فيينا، ويعتقد ضباط أمن الدولة البلجيكيون أنه عمل فيما يسمى بإدارة الوزارة 312، وهي مديرية الأمن الداخل، المدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وقال محامي أسد الله أسدي، ديميتري دي بيكو، لوكالة أسوشييتد برس، إن موكله يطعن في جميع التهم الموجهة إليه.

وفي حالة إدانة المتهمين، فسيواجهون السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 20 عامًا بتهمة محاولة القتل والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، وستستمر الجلسات ما بين يومين وثلاثة أيام، ومن المتوقع صدور الحكم بحلول نهاية الشهر المقبل.



