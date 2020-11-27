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أوبك+ تعتزم إجراء محادثات غير رسمية غدًا
قبل اجتماعات مقرر لها هذا الأسبوع
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال مصدر مطلع إن مجموعة أوبك+ التي تضم دولًا رئيسية منتجة للنفط ستجري محادثات غير رسمية عن بُعد غدًا السبت قبل اجتماعات مقرر لها هذا الأسبوع.
وتدرس أوبك+ ما إذا كانت ستخفف قيود إنتاج النفط اعتبارًا من أول يناير، كما اتفقت قبل ذلك، أم ستستمر في الإنتاج بنفس الوتيرة في ظل ضعف طلب النفط وتداعيات الجائحة.
وأكدت مصادر أن هناك اتفاقًا في منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها، على تمديد خفض الإنتاج 3 أشهر اعتبارًا من يناير المقبل.
وأوضح مصدر بأوبك+ لرويترز أن وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية أبلغ اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج أنه يجب على كل الأعضاء أن ينفذوا أولًا تعهدات خفض النفط بشكل كامل قبل الموافقة على تغيير أو تمديد الاتفاق الحالي.
ودعت السعودية الدول الأعضاء الأخرى في أوبك+ إلى المرونة في الاستجابة لاحتياجات السوق بينما تعزز الحجة لتشديد سياسة إنتاج النفط في 2021 لمواجهة انخفاض الطلب في ظل موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا.
وتدرس منظمة أوبك وحلفاؤها تمديد اتفاقهم الحالي لتخفيضات إنتاج النفط البالغة 7.7 مليون برميل يوميًا لثلاثة أو ستة أشهر عندما ينقضي أجله في يناير كانون الثاني.
وكان من المقرر أن ترفع أوبك بلس، الإنتاج مليوني برميل يوميًا في يناير في إطار تخفيف تدريجي لتخفيضات غير مسبوقة للإمدادات.
وفي ظل نزول الأسعار، تبحث أوبك+ تأجيل الزيادة أو حتى تعميق الخفض.
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