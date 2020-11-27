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أمطار رعدية على جازان حتى الثامنة مساءً
الحالة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية
متابعات الخليج 365 - واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات صبيا، أبو عريش، والدرب، والطوال، وبيش، وفرسان، الداير بني مالك، وفيفا، وهروب، َوالدرب، والطوال، العارضة.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الجمعة، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الحالة المطرية تشمل مناطق جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك القصيم، حائل، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وأشارت الهيئة أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وتسجل أعلى درجة حرارة في جازان، 33 درجة مئوية، فيما تسجل القريات 7 درجات.
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