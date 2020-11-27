حادث قتل 4 من أسرة واحدة بالقنفذة تهز السعودية وأول بيان أمني

في واقعة مأساوية، باشرت الجهات الأمنية بالقنفذة حادث قتل، راح ضحيته أربعة أشخاص من أسرة واحدة، على يد آخر نتيجة خلاف عائلي، في الوقت الذي سادت فيه حالة من الحزن بين الأهالي، بينما بيَّنت المصادر أن أحد الضحايا حارس مدرسة بنات، باغته الجاني بمدرسته. وتسبب الحادث في قتل ثلاث نساء من العائلة بمنزلهن. وما زالت الحادثة محل متابعة الجهات الأمنية.

وضبط مرتكب الجريمة

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الأجهزة الأمنية الاستنفار بالمنطقة فور وقوع الحادث، وتمكنت الشرطة من تتبع وضبط مرتكب جريمة القتل التي وقعت بالقنفذة، وراح ضحيتها أربعة أشخاص من أسرة، اثنتان منهن شقيقتا الجاني، بينما الرجل والمرأة الآخران من أبناء عمه، وبالفعل وفي وقت قياسي وتم ضبط الجاني الذي كان قد فرّ إلى جهة غير معلومة بعد ارتكابه الجريمة، بمشاركة شقيق له.

تفاصيل الجريمة المروعة

وعن تفاصيل الجريمة المروعة، قالت الشرطة السعودية، بأن جريمة القتل التي هزت المحافظة، تمثلت في قيام الجاني بقتل ابن عمه بمقر عمله الذي حيث يعمل حارسًا لمدرسة بنات، عندما باغته بعدد من الطلقات النارية من سلاح رشاش، ثم ذهب إلى منزل شقيقاته وأمطرهن بوابل الرصاص أمام أطفالهن، وانتقل إلى منزل ابنة عمه المُسِنّة وألحقها بهم، ثم لاذ بالفرار.