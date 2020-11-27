عروض الجمعة البيضاء في موقع أمازون السعودية مستمر حتى الـ30 نوفمبر على…

أعلن موقع أمازون السعودية المتخصص في التجارة الإلكترونية عن استمرار عروض الجمعة البيضاء حتى الـ30 من نوفمبر الجاري، لتمكين المستهلكين الراغبين في اقتناء أجهزة المنزل الذكي مثل المكانس الروبوتية، ومكبرات الصوت الذكية، وكاميرات المراقبة، وغيرها ، من الاستفادة من هذه العروض التي تشهد تخفيضات مذهلة، ويعتبر حدث الجمعة البيضاء السنوي أو ما يُعرف أيضًا في الدول الغربية بالجمعة السوداء، أفضل وقت للتسوق، حيث يرغب الكثيرون في أتمتة كل مقتنيات المزل والتحكم فيها بضغطة زر، أو من خلال أمر صوتي.

عروض الجمعة البيضاء بموقع أمازون السعودية

أبرز عروض عروض الجمعة البيضاء على أجهزة المنزل الذكي

يعرض موقع أمازون العالمي الشهير فرع المملكة العربية السعودية عدد من أجهزة المنزل الذكي ضمن فعاليات خدث الجمعة البيضاء 2020 وفيما يلي أبرز وأفضل هذه الأجهزة وأسعارها حسب موقع أمازون السعودية:

المكنسة الروبوتية ” Eufy RoboVac G10 Hybrid”

المواصفات والسعر

تتميز بالتصميم الأنيق وفائق النحافة، مما يتيح التنقل بها تحت الأثاث وفي أصعب الأمكنة بالوصول إليها، حيث يبلغ ارتفاعها 2.85 بوصة.

أنها مكنسة 2 في 1، إذ يمكن استخدامها في التنظيف ومسح الأرضيات، وكذلك مسح وتنظيف الأرضيات الصلبة .

تدعم نظام التنظيف الديناميكي الذكي من (eufy) مما تصل كفاءتها إلى ضعف كفاءة المكانس الأخرى، وتستغرق في التنظيف نصف الوقت في التنظيف الروتيني.

تعمل بقدرة شفط تبلغ 2000 باسكال.

تستخدم مكنسة (RoboVac) تقنية الاستشعار عن بُعد ، ومزودة بحساسات لتجنب السقوط على الدرج .

تعمل بطاريتها لمدة 100 دقيقة في الشحنة الواحدة.

يمكن التحكم فيها عن طريق الأوامر الصوتية، حيث تدعم المساعد الصوتي Alexa من أمازون، ومساعد جوجل الصوتي.

متوفرة باللون الأسود.

يبلغ الخصم على السعر 22%، حيث سعرها 999 ريال سعودي، وبعد الخصم في موقع أمازون السعودية يصبح السعر 777 ريال سعودي، مع الشحن المجاني.

الكاميرا الأمنية ” Ring Stick Up Cam Battery”

المواصفات والسعر

كاميرا (Ring Stick Up Cam Battery) ذات مرونة وسهولة في التركيب، حيث يمكن تركيبها بدون حاجة لأخصائي سواء في المساحات الداخلية أو الخارجية، فهي تأتي بتصميم لاسلكي مع تقنية واي فاي مدمجة لضمان إمكانية رؤية ما يحدث في المنزل باستخدام الهاتف الذكي.

تتميز بمقاومتها لظروف الطقس، ويمكن توصيلها بالطاقة الكهربائية بعدة خيارات وهي: البطارية، التوصيل المباشر، الطاقة الشمسية والطاقة عبر الإيثرن (PoE)، وهي وسيلة لتزويد الأجهزة بالكهرباء عن طريق كابل إيثرنت.

تصور فيديو عالي الجودة تصل دقته لـ 1080 بكسلًا.

تدعم هذه الكاميرا الرؤية الليلية، واكتشاف الحركة، مع إمكانية ضبط نطاقات الحركة حسب الرغبة.

إمكانية التحدث في الاتجاهين.

تبقي هذه الكاميرا الأمنية المستخدم على اتصال مستمر بالمنزل في أي مكان من خلال الحصول على إشعارات لحظية عبر الهاتف الذكي عند اكتشاف الكاميرا لأي حركة أو صوت.

تتوافق مع لوحة (Ring) للطاقة الشمسية.

متوفرة باللون الأبيض.

الخصم 32% على السعر، فيبلغ سعرها 439 ريال سعودي، وبعد الخصم في موقع أمازون السعودية يصبح السعر 299 ريال صعودي مع الشحن المجاني.

المكنسة الروبوتية ” ECOVACS DEEBOT OZMO920″

المواصفات والسعر

المكنسة مدعمة بتقنية الليزر لتكون قادرة على التنقل بسلاسة بين الأسطح وإنشاء مسارات للتنظيف خالية من العوائق، وتتميز بإمكانية التنظيف والمسح في ذات الوقت لإزالة ما يصل إلى 99.26% من البكتيريا الموجودة على الأرضيات.

تدعم ميزة تُسمى (Smart Navi 3.0)، والتي من خلالها يمكنها التنقل بكفاءة في المنزل عن طريق رسم مسارات للتنظيف باستخدام تقنية الليزر، وبفضل الخريطة التفاعلية تمنح المستخدم القدرة على اختيار كيف وأين يرغب بالتنظيف.

يمكن استخدام تطبيق (ECOVACS Home) لضبط مستوى الماء للمسح، وبفضل دعم المكنسة لخاصية الكشف عن السجاد، مما يتيح لها تجنّب السجاد تلقائيًا عند المسح.

تدعم ميزة الشحن التلقائي عند انخفاض طاقة البطارية ، حيث ستعود المكنسة إلى مكان شحنها من تلقاء نفسها، وبمجرد شحنها بالكامل ستستأنف التنظيف من حيث توقفت.

تعمل بطارية المكنسة لمدة تصل لأكثر من 100 دقيقة بشحنة واحدة.

تدعم المكنسة الاتصال بالواي فاي WiFi ، وذلك للتحكم فيها عن بُعد من خلال الهاتف الذكي، كما يمكن التحكم فيها عبر الأوامر الصوتية، حيث تتوافق مع المساعدات الصوتية مثل: مساعد جوجل أو Amazon Alexa.

متوفرة باللون الأسود.

الخصم 24%، سعرها العادي 1699 ريال سعودي وبعد الخصم يمكن الحصول عليها من خلال موقع أمازون السعودية بسعر 1299 ريال سعودي فقط، مع الشحن المجاني.

جرس الباب بالفيديو “ Ring Video Doorbell 2“

المواصفات والسعر

يتميز هذا الجرس بإمكانية مراقبة المنزل بتصوير مقاطع فيديو فائقة الدقة والوضوح تصل لـ1080 بيكسل، ويمكن مشاهدة الزوار والتحدث معهم من أي مكان .

إمكانية التحدث في الاتجاهين وع خاصية إخفاء الضجيج بفضل الميكروفون والسماعات المدمجة.

يدعم خاصية الرؤية الليلية بالأشعة التي تحت الحمراء، وأيضًا خاصية البث المباشر بالصوت والصورة عند الطلب.

بفضل تزويد الجرس بمستشعرات الحركة القابلة للتعديل، سوف يحصل المستخدم على تنبيهات بمجرد اكتشاف أي حركة، وهذا يمنح ممتلكانك مزيد من الحماية بشكل مريح من خلال الهاتف الذكي.

يعمل هذا الجرس بالبطارية أو من خلال توصيل الأسلاك، حيث يحتوي على بطارية قابلة لإعادة الشحن.

متوافق مع أنظمة التشغيل: أندرويد، و iOS، و macOS، وويندوز 10، مما يتيح الاستجابة لجرس الباب سواء عبر الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، أو الحاسوب الشخصي.

متوفر باللون الأبيض.

الخصم 23% من السعر البالغ 649 ريال سعودي، ليصبح بعد الخصم في موقع أمازون السعودية 499 ريال سعودي فقط، إضافة للشحن المجاني.

شاشة ” Samsung 65 Inch TV Smart Crystal 4K“

المواصفات والسعر