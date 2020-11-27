شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بشخصين استوليا على مبالغ ومسروقات بـ21 ألف ريال من المركبات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صَرّح مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطنين في العقد الثاني من العمر)، لارتكابهما عدداً من الجرائم، تمثلت بتهشيم زجاج المركبات خلال توقفها والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ مالية ومقتنيات، بذات النمط والسلوك الإجرامي، حيث تقدر قيمة المسروقات 21.000 ريال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة.



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