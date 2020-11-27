- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
في موقف شجاع وبطولي، نجح مواطن صباح اليوم في إنقاذ محطة وقود بمحايل بعد اشتعال النيران بمركبة كانت تقف وسط المحطة.
وفي التفاصيل، قال شامي بن محمد عسيري لـ"الخليج 365"، إنه تفاجأ أثناء مروره وأسرته عند الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم بمركبة تحترق وسط محطة وقود بمحايل، فما كان منه إلا أن قام بإنزال أبنائه وزوجته خلف المحطة ومن ثم القيام بوضع مركبته من نوع لاند كروزر صالون في وضع الدفع الرباعي ودفع المركبة من الخلف إلى مكان بعيد عن المضخات، مخاطراً بنفسه ومركبته التي كانت تسير فوق النيران أثناء دفع المركبة المنكوبة.
وقام محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، بالاتصال على المواطن وشكره على ما قام به من عمل بطولي تسبب بعد إرادة الله في حماية الأرواح والممتلكات واعدًا بتكريم يليق به.
محطة وقود محافظة محايل عسير
27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442 04:23 PM
أنزل أبناءه وزوجته خلفها وخاطر بنفسه ومركبته.. والمحافظ يتصل به شاكراًشاهد بطولة مواطن.. أنقذ محطة وقود بمحايل اشتعلت نيران مركبة داخلها
في موقف شجاع وبطولي، نجح مواطن صباح اليوم في إنقاذ محطة وقود بمحايل بعد اشتعال النيران بمركبة كانت تقف وسط المحطة.
وفي التفاصيل، قال شامي بن محمد عسيري لـ"الخليج 365"، إنه تفاجأ أثناء مروره وأسرته عند الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم بمركبة تحترق وسط محطة وقود بمحايل، فما كان منه إلا أن قام بإنزال أبنائه وزوجته خلف المحطة ومن ثم القيام بوضع مركبته من نوع لاند كروزر صالون في وضع الدفع الرباعي ودفع المركبة من الخلف إلى مكان بعيد عن المضخات، مخاطراً بنفسه ومركبته التي كانت تسير فوق النيران أثناء دفع المركبة المنكوبة.
وقام محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، بالاتصال على المواطن وشكره على ما قام به من عمل بطولي تسبب بعد إرادة الله في حماية الأرواح والممتلكات واعدًا بتكريم يليق به.
، شاهد بطولة مواطن.. أنقذ محطة وقود بمحايل اشتعلت نيران مركبة داخلها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بطولة مواطن.. أنقذ محطة وقود بمحايل اشتعلت نيران مركبة داخلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.