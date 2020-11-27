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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر نوفمبر 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 795 مليون ريال سعودي.
وقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين؛ الأولى تبلغ 200 مليون ريال سعودي؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 982.6 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2027 ميلادي.
وبلغت الشريحة الثانية 595 مليون ريال سعودي؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 14.561 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في العام 2030 ميلادي.المركز الوطني لإدارة الدين صكوك المملكة المحلية
27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442 04:17 PM
تحديد حجم الإصدار بمبلغ قدره 795 مليون ريال سعوديإقفال طرح نوفمبر 2020م من "صكوك المملكة المحلية"
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر نوفمبر 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 795 مليون ريال سعودي.
وقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين؛ الأولى تبلغ 200 مليون ريال سعودي؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 982.6 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2027 ميلادي.
وبلغت الشريحة الثانية 595 مليون ريال سعودي؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 14.561 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في العام 2030 ميلادي.
، إقفال طرح نوفمبر 2020م من "صكوك المملكة المحلية" ،
المصدر : الخليج 365
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